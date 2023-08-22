Fenerbahçe'nin kiralıktaki rotası: Soumare
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya 6 numara transfer etmek istiyor.Son olarak kğme düşen Leicester City'in orta saha ıyuncusu olan Boubakary Soumare için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.İşte detaylar...
Fenerbahçe yönetimi, İngiltere çıkarmasında Thomas Partey'in ardından ikinci bir isimle temasa geçti.
Championship'e düşen Leicester City'nin ön liberosu Boubakary Soumare'nin takımdan ayrılacağı bilgisi sonrasında hamle yapan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun fiyatını sordu.
20 MİLYON EURO
İngiliz kulübü 20 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Fenerbahçe 1 yıl kiralamak için teklifini masaya koydu.
SEZON RAKAMLARI
24 yaşındaki Fransız orta saha Soumare geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca toplam 195 karşılaşmaya çıkan Soumare 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.