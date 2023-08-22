Fenerbahçe'nin kiralıktaki rotası: Soumare

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya 6 numara transfer etmek istiyor.Son olarak kğme düşen Leicester City'in orta saha ıyuncusu olan Boubakary Soumare için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin kiralıktaki rotası: Soumare
Fenerbahçe'nin kiralıktaki rotası: Soumare
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe yönetimi, İngiltere çıkarmasında Thomas Partey'in ardından ikinci bir isimle temasa geçti.

Championship'e düşen Leicester City'nin ön liberosu Boubakary Soumare'nin takımdan ayrılacağı bilgisi sonrasında hamle yapan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun fiyatını sordu.

Fenerbahçe'nin kiralıktaki rotası: Soumare - Resim : 1

20 MİLYON EURO

İngiliz kulübü 20 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Fenerbahçe 1 yıl kiralamak için teklifini masaya koydu.

SEZON RAKAMLARI

24 yaşındaki Fransız orta saha Soumare geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca toplam 195 karşılaşmaya çıkan Soumare 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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