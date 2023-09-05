Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda mücadele edecek olan sarı-lacivertliler UEFA'ya grup aşamasında oynayacak oyuncuların kadrosunu bildirdi.Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular kadrodan çıkarılırken ayrılmasına kesin gözüyle bakılan King ve Crespo kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu açıklandı
Editör: Nihat Çarboğa
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik liste belirlenirken, Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

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FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."

# fenerbahçe # uefa konferans ligi
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