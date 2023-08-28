Fenerbahçe'nin Krunic inadı! İşte yeni teklif

Fenerbahçe'nin Rade Krunic inadı bitmek bilmiyor. İsmail Kartal, yönetimden ısrarla 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu istiyor. Başkan Ali Koç da bu isteği yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Milan'da özellikle teknik direktör Stefano Pioli'nin öğrencisini bırakmaya hiç niyeti yok.

Fenerbahçe'nin Krunic inadı! İşte yeni teklif
Fenerbahçe'nin Krunic inadı! İşte yeni teklif
Editör: Nihat Çarboğa
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Pioli, 4-1 kazanılan Torino maçından sonra yaptığı açıklamada, ''Krunic takımda kalacak'' ifadelerini kullandı. Ancak İtalyan hocanın bu sözleri de Fenerbahçe'ye geri adım attırmak için yeterli olmadı.

SON TEKLİF: BONUSLARLA BİRLİKTE 12 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler'in Boşnak orta saha oyuncusu için ilk teklifi 6 milyon Euro olmuştu. Ardından bu rakam 9+1 milyon Euro'ya çıktı. Fenerbahçe Yönetimi'nin Milan'a son teklifinin ise bonuslarla birlikte 12 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTİYOR

Kanarya'nın Krunic konusunda bu kadar ısrarcı olmasının nedeni, sadece İsmail Kartal'ın oyuncuyu çok istemesi değil. Aynı zamanda yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemesi. Edin Dzeko'nun, vatandaşı ve Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Rade Krunic ile sık sık görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin Krunic inadı! İşte yeni teklif - Resim : 2

3 MİLYON EURO MAAŞ, 4 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan basını, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 3 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığını yazmıştı. Sarı-Lacivertliler, Milan'ı da ikna etmek için sonuna kadar bastırmaya kararlı. Bu arada İsmail Kartal'ın, gelmesi halinde hemen takıma monte etmek için Krunic'in her maçını takip ettiği, oyuncuyla ilgili detaylı raporlar hazırladığı öğrenildi.

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İKİ MAÇTA DA 90 DAKİKA OYNADI

Rade Krunic, Milan'ın bu sezon ligde oynadığı Bologna ve Torino maçlarına 11'de başladı ve her iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda ortalama yüzde 93 isabet oranıyla 49 pas attı, 4.5 top kaptı, 1.5 pas arası yaptı ve 1.5 atak uzaklaştırdı. 29 yaşındaki futbolcu, böylece sezona çok başarılı bir başlangıç yapmış oldu.

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