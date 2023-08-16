Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu. Slovenya'ya götürülmeyenler arasında bakın kimler var? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe, 17 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Maribor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

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Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Emre Mor yer almadı.

Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kadroya eklenmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

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