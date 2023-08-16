Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu. Slovenya'ya götürülmeyenler arasında bakın kimler var? İşte detaylar...
Fenerbahçe, 17 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Maribor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Emre Mor yer almadı.
Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kadroya eklenmedi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
📋 Maribor maçı kamp kadromuz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2023
#MARvFB #UECL pic.twitter.com/zLUDMmEmQI