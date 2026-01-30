Fenerbahçe'nin Play-Off rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrilmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin, play-off turundaki rakibi açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen kura çekimi gerçekleşti ve Fenerbahçe'nin rakibi netleşti. Final karşılaşmasının Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacağı turnuvada, play-off turu eşleşmelerini belirleyen kura çekimini İlhan Mansız yaptı.
Lig etabını 19. sırada tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu.
Sarı-Lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.