Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler Sevilla ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu kura çekimi ile devam etti. Son 16 turu öncesinde oynanan play-off müsabakalarının dün akşam tamamlanmasının ardından kupada bir üst tura yükselen son 8 takım da belli olmuştu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Union Saint-Gilloise seribaşı olarak katıldı.

Sporting CP, Bayer Leverkusen, Sevilla, Juventus, Manchester United, Roma, Union Berlin ve Shakhtar Donetsk ise kura çekiminde seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.

FENERBAHÇE, SEVİLLA İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İspanya'dan Sevilla ile eşleşti.

Fenerbahçe, Sevilla karşısında ilk maçı 9 Mart tarihinde deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması 16 Mart'ta İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Temsilcimiz, Sevilla karşısında turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.