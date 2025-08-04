Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye'yi turnuvada temsil eden Fenerbahçe'nin de muhtemel rakibi belli oldu.

Sarı lacivertliler, 3. eleme turunda Feyenoord'u geçmesi durumunda, play-off turunda Benfica (Portekiz) ile Nice (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ KADIKÖY’DE

Eşleşmeye göre Fenerbahçe, play-off turundaki ilk karşılaşmasını 19 veya 20 Ağustos’ta Kadıköy’de, rövanş mücadelesini ise 26 veya 27 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.



Fenerbahçe’nin Feyenoord karşısında elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından devam etmesi bekleniyor.

