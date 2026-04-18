Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün finansal durumu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Toplantıda söz alan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan dönemine ait mali tablosunu üyelerle paylaştı. Vodina, yapılan denetimler ve hesaplamalar doğrultusunda kulübün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon TL seviyesine ulaştığını bildirdi.

Toplantıda varlık oranlarını detaylandıran Mehmet Vodina, söz konusu dönemde kulübün dönen varlıklarının 5 milyar 351 milyon TL, duran varlıklarının ise 21 milyar 942 milyon TL olarak hesaplandığını aktardı. Bu veriler ışığında Fenerbahçe'nin toplam varlıkları da 27 milyar 293 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Finansal sürecin nakit akışına da değinen Vodina, kulübün bu dokuz aylık süreçteki fiili gelirlerinin 16 milyar 301 milyon TL, fiili giderlerinin de 19 milyar 123 milyon TL olduğunu ifade etti.

KISA VE UZUN VADELİ BORÇ YÜKÜ DUYURULDU

Hazırlanan raporun yükümlülükler kısmında borçların vadelere göre dağılımı da şeffaf bir şekilde paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 205 milyon TL iken, uzun vadeli yükümlülükleri 8 milyar 997 milyon TL olarak belirlendi. Mehmet Vodina, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplanması neticesinde ortaya çıkan toplam borcun 27 milyar 293 milyon TL olduğunu yineleyerek mali tablo sunumunu tamamladı.