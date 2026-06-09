Fenerbahçe'nin transfer ettiği genç futbolcu Amara Diouf kim? Hangi mevkiide oynuyor, kaç yaşında?

Fenerbahçe, dünya futbolunun yakından takip ettiği bir yeteneği kadrosuna katmayı başardığı iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, Senegal'in yetiştirdiği büyük potansiyellerden biri olan 2008 doğumlu sol kanat oyuncusu Amara Diouf'un transferi için mutlu sona yaklaştığı bildiriliyor.

SADİO MANE'NİN AKADEMİSİNDEN ÇIKTI

Sadio Mane gibi dünya yıldızlarını futbol piyasasına sunan ünlü Senegal akademisi Génération Foot'ta yetişen Amara Diouf, kariyerine kırılması güç rekorlarla başladı. Henüz 15 yaşındayken Senegal A Milli Takımı formasını giyen Diouf, ülke tarihinin en genç milli oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Genç yıldız, 2023 U-17 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i şampiyonluğa taşırken attığı 5 golle, Victor Osimhen'e ait olan "bir turnuvada en çok gol atma" rekorunu da kırarak gol kralı olmuştu.

SAKATLIĞINA RAĞMEN...

Yakın dönemde talihsiz bir şekilde ciddi bir sakatlık yaşayan ve çapraz bağ ameliyatı geçiren genç futbolcunun, transferde geri adım atılmasına neden olmayacağı bildiriliyor.