Fenerbahçe’nin transfer hamleleri: Hedefte kimler var?
Ara transfer döneminde Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Tuta, Pavlovic ve Kelly gibi yıldızlarla görüşmeler sürerken, sol bek için Tierney ve Dams isimleri gündemde.
Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe, stoper arayışında Frankfurt forması giyen Tuta için önemli bir adım attı. Brezilyalı savunmacı ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, bu hafta içinde oyuncunun İstanbul’a geleceği öğrenildi. Tuta’nın, transfer sürecinde Frankfurt’taki takım arkadaşı Filip Kostic’ten bilgi aldığı ifade edildi.
PAVLOVIC VE KELLY ALTERNATİFLERİ
Fenerbahçe, sol stoper pozisyonu için listesine Strahinja Pavlovic’i ekledi. Salzburg’tan Milan’a transfer olan 23 yaşındaki Sırp savunmacı, yeni teknik direktör değişikliği sonrası forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, Pavlovic’i kiralama seçeneğini değerlendiriyor.
Diğer yandan Newcastle forması giyen Lloyd Kelly için yapılan 6 milyon Pound’luk teklif reddedildi.
İngiliz ekibinin daha yüksek bir rakam talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe’nin teklifini artırarak transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.
HERMOSO VE SOL BEK TRANSFERİ GÜNDEMDE
Mario Hermoso, Roma’da forma şansı bulamayınca Fenerbahçe’ye sıcak bakmaya başladı. Yönetimin Hermoso ile ilgili detaylı bir değerlendirme yaptığı ve transferin kısa sürede netleşebileceği belirtiliyor.
Sol bek pozisyonunda ise öncelik potansiyelli genç oyunculara veriliyor. Ancak Lecce’nin Patrick Dorgu için yüksek bonservis talep etmesi, bu transferi zora soktu.
Alternatifler arasında Kieran Tierney öne çıkıyor. Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İskoç yıldız, Mourinho’nun yakından tanıdığı bir isim. Ancak oyuncunun sakatlık geçmişi, transfer sürecinde soru işaretleri yaratıyor.
DAMS İÇİN YARIŞ KIZIŞTI
Fenerbahçe’nin sol bek adaylarından PSV’li genç yıldız Matteo Dams, İngiliz kulüplerinin de radarında. Hollanda basını, oyuncunun PSV ile prensip anlaşmasına vardığını öne sürse de, bu durumun henüz resmiyet kazanmadığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun transfer ihtimalini yakından takip ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, savunma hattını güçlendirmek için yönetimle birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor. Özellikle stoper ve sol bek pozisyonlarına yapılacak transferlerin, sezonun kalan bölümünde şampiyonluk yolunda belirleyici olacağı düşünülüyor.