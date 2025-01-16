Fenerbahçe’nin transfer hamleleri: Hedefte kimler var?

DAMS İÇİN YARIŞ KIZIŞTI

Fenerbahçe’nin sol bek adaylarından PSV’li genç yıldız Matteo Dams, İngiliz kulüplerinin de radarında. Hollanda basını, oyuncunun PSV ile prensip anlaşmasına vardığını öne sürse de, bu durumun henüz resmiyet kazanmadığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun transfer ihtimalini yakından takip ediyor.