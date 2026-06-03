Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı!

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda yeşil sahalarda giyeceği formaları resmi hesaplarından yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! - Resim: 1

Önümüzdeki dönemde futbolcuların üzerinde taşıyacağı tasarımların hiyerarşisi netleşti. Kulübün değişmez simgesi olan sarı-lacivert çubuklu tasarım, maçlarda ana forma olarak kullanılacak.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! - Resim: 2

Takımın deplasman veya farklı kulvarlardaki mücadelelerinde ise alternatif seçenekler devreye girecek. 

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! - Resim: 3

Bu kapsamda sarı-beyaz çubuklu ve tamamen lacivert renklerden oluşan formalar yedek setler olarak oyuncuların sırtındaki yerini alacak.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! - Resim: 4

Kulübün yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği duyuruda, camianın köklü tarihine ve taraftarlık duygusuna doğrudan atıf yapıldı.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! - Resim: 5

Tasarımların taşıdığı anlamın altı çizilirken, resmi açıklamada tam olarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu forma, unutulmayan zaferlerden,​ gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan,​ vazgeçilmez bir tutkudan,​ Fenerbahçe ruhundan yapıldı.​​ Yeni sezon adidas x Fenerbahçe forması, Fenerbahçe'nin 120 yılından yapıldı.​​"

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fenerbahçe forma