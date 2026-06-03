Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı!
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda yeşil sahalarda giyeceği formaları resmi hesaplarından yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
Önümüzdeki dönemde futbolcuların üzerinde taşıyacağı tasarımların hiyerarşisi netleşti. Kulübün değişmez simgesi olan sarı-lacivert çubuklu tasarım, maçlarda ana forma olarak kullanılacak.
Takımın deplasman veya farklı kulvarlardaki mücadelelerinde ise alternatif seçenekler devreye girecek.
Bu kapsamda sarı-beyaz çubuklu ve tamamen lacivert renklerden oluşan formalar yedek setler olarak oyuncuların sırtındaki yerini alacak.
Kulübün yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği duyuruda, camianın köklü tarihine ve taraftarlık duygusuna doğrudan atıf yapıldı.
Tasarımların taşıdığı anlamın altı çizilirken, resmi açıklamada tam olarak şu ifadelere yer verildi:
"Bu forma, unutulmayan zaferlerden, gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan, vazgeçilmez bir tutkudan, Fenerbahçe ruhundan yapıldı. Yeni sezon adidas x Fenerbahçe forması, Fenerbahçe'nin 120 yılından yapıldı."