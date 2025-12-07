Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu sakatlandı! 1 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo’nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Nelson Semedo’nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli oyuncunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Nelson Semedo, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Semedo’nun tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.
NELSON SEMEDO'NUN FORMA GİYEMEYECEĞİ MAÇLAR
Brann
Konyaspor
Eyüpspor
Beşiktaş