Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu sakatlandı! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo’nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Nelson Semedo’nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli oyuncunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.  Nelson Semedo, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Semedo’nun tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

NELSON SEMEDO'NUN FORMA GİYEMEYECEĞİ MAÇLAR

Brann
Konyaspor
Eyüpspor
Beşiktaş

