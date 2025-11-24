Fenerbahçe’nin yıldızı Bundesliga yolunda mı? Alman kulübü devrede!
Fenerbahçe'de yaklaşan kış transfer dönemine yönelik çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılma potansiyeli olan futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekibin başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için Almanya'dan önemli bir talip ortaya çıktı.
Alman basınından Frankfurter Rundschau'nun aktardığı bilgilere göre, devre arasında kadrosunu bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi hedefleyen Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı iddia edilen Sebastian Szymanski'yi radarına aldı.
Haberde yer alan bilgilere göre, Eintracht Frankfurt'un, takımın orta sahasını güçlendirmek ve oyun yapısına daha fazla çeşitlilik katmak amacıyla Polonyalı oyuncuyu ana hedefi olarak gördüğü belirtiliyor.
Kulübün, bu transferi gerçekleştirmek için geçen yaz elde ettiği bonservis bedellerinin bir kısmını kullanabileceği ifade edildi. Ancak haber, transferin gerçekleşme olasılığının şu an için şimdilik zor olduğunu vurguluyor.
SARI-LACİVERTLİLERİN BEKLENTİSİ NET: 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin, yıldız oyuncu için belirlediği bonservis bedeli de Alman basını tarafından duyuruldu.
Habere göre, Sarı-Lacivertli kulüp, Szymanski'nin transferi için talipli kulüplerden en az 15 milyon euro talep ediyor.
Piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonunda 9.75 milyon Euro karşılığında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan katılmıştı.
TRANSFER YARIŞINA LEIPZIG VE KÖLN DE GİRDİ
Szymanski ile ilgilenen kulüpler arasında sadece Frankfurt bulunmuyor. Eintracht Frankfurt'un yanı sıra RB Leipzig ve Köln takımlarının da Polonyalı oyuncuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.
Transfer yarışını kızıştırabilecek bir potansiyel ise Fenerbahçe ve RB Leipzig arasında gerçekleşebilecek bir takas anlaşması olarak gösteriliyor.
Leipzig'in oyuncusu Christoph Baumgartner'in de dahil olduğu potansiyel takas senaryosunun, Leipzig'e transferde avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak diğer Bundesliga kulüplerinin de Szymanski için rekabete girmeye hazır olduğu görünüyor.
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 1228 resmi maçta sahaya çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda toplam 22 gol ve 30 asistlik yüksek bir skor katkısı performansı sergiledi.