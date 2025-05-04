Fenerbahçe'nin yıldızı yol ayrımında: Premier Lig'den büyük teklif

Fenerbahçe’de 2023-2024 sezonunun son düzlüğüne girilirken, takım şampiyonluk mücadelesini sürdürürken kadro planlamasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin merkezindeki isimlerden biri ise sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bright Osayi-Samuel.

Sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme tekliflerine henüz olumlu yanıt vermeyen 27 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak Türkiye Gazetesi'ne göre yıldız futbolcu için Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan sürpriz bir teklif geldi.

CRYSTAL PALACE’TAN DEV TEKLİF

İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, Osayi-Samuel'i serbest oyuncu statüsünde kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulübün Nijeryalı yıldıza, yıllık 4,5 milyon euro maaş içeren dört yıllık bir sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Bu teklif, Osayi-Samuel’in Fenerbahçe’de kazandığı yıllık 3 milyon euronun yüzde 50 fazlasına denk geliyor. Kulübe yakın kaynaklar, Crystal Palace’ın transfer konusunda oldukça iyimser olduğunu ve görüşmelerin olumlu seyrettiğini bildiriyor.

TEKNİK DİREKTÖR GLASNER’İN BİZZAT İSTEDİĞİ TRANSFER

İngiliz kulübünün teknik direktörü Oliver Glasner’in, Osayi-Samuel’in kadroya katılmasını bizzat istediği ve bu transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. Glasner, oyuncunun Premier Lig tecrübesi ve atletik özelliklerinin takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

2021 yılının Ocak ayında Queens Park Rangers’tan transfer edilen Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 172 maça çıktı, 7 gol ve 15 asistle katkı sağladı.

Ayrıca, 2023 Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile beş maçta görev aldı ve ülkesinin turnuvayı ikinci sırada tamamlamasında rol oynadı.