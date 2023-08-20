Fenerbahçe'nin Yılport Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Emre Mor, Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Serdar Dursun ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Yılport Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Yılport Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

 

FENERBAHÇE'NİN YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Emre Mor, Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Serdar Dursun ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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