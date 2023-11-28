Fenerbahçe'ye Golcü Sürprizi: Erik Botheim

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin alternatiflerini aramaya başladı. Belçikalı yıldız oyuncunun performansından memnun olmayan İsmail Kartal yönetimden forvet transferi isterken gündeme Norveçli golcü Erik Botheim geldi.

Fenerbahçe'ye Golcü Sürprizi: Erik Botheim
Fenerbahçe'ye Golcü Sürprizi: Erik Botheim
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Erik Botheim ile temasa geçti.

Menajeri Fenerbahçe'ye Teklif Etti

İtalyan ekibinden devre arasında ayrılmak isteyen Norveçli santrforun menajeri, oyuncusunu Sarı-Lacivertliler'e teklif etti. Fenerbahçe Yönetimi'nin henüz teklife cevap vermediği ve oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.

Kanarya, Ocak ayında Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda kadrosuna bir forvet ekleyecek. Bu mevki için birçok isimle görüşen Fenerbahçe'nin Botheim'ı da listenin başına yazdığı öğrenildi.

G.saray'a da Yazıldı!

Norveçli golcü Erik Botheim'ın ismi Galatasaray ile de anılmıştı. Norveçli golcünün menajeri Solbakken'in İstanbul'a geldiği ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kaldığı da iddia edilmişti.

# fenerbahçe
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