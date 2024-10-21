Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde’nin sakatlık durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde hakkında sakatlıklarıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde’nin sakatlık durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde hakkında sakatlıklarıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Kulübün resmi web sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve yerini 76. dakikada Samet Akaydın'a bırakmıştı.

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