Fenerbahçe'ye Sürpriz Sol Kanat: Quincy Anton Promes!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de gündemdeki bölgelerden biri de sol kanat. Sarı-Lacivertlilerin bu sezon 19 maçta 15 gole katkı veren Quincy Anton Promes'in peşinde olduğu belirtildi

Fenerbahçe'ye Sürpriz Sol Kanat: Quincy Anton Promes!
Fenerbahçe'ye Sürpriz Sol Kanat: Quincy Anton Promes!

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe, gözünü ocak ayına çevirdi.

Fenerbahçe'ye Sürpriz Sol Kanat: Quincy Anton Promes!

Sezon başında yaptığı transferlerle kadro kalitesinde büyük bir sıçrama kaydeden Fenerbahçe, ara transferde de aynı düşünceyle hareket edecek. Sarı-Lacivertlilerin transferde ana hedefi stoper ve ön libero olsa da sol kanat takviyesinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin sol kanat adayı ise Quincy Anton Promes.

7 Gol 8 Asist

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 31 yaşındaki Hollandalı 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.

Sezon Sonu Sözleşmesi Bitiyor

Deneyimli kanat oyuncusunun Spartak Moskova ile sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor.

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