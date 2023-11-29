Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe, gözünü ocak ayına çevirdi.

Fenerbahçe'ye Sürpriz Sol Kanat: Quincy Anton Promes!

Sezon başında yaptığı transferlerle kadro kalitesinde büyük bir sıçrama kaydeden Fenerbahçe, ara transferde de aynı düşünceyle hareket edecek. Sarı-Lacivertlilerin transferde ana hedefi stoper ve ön libero olsa da sol kanat takviyesinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin sol kanat adayı ise Quincy Anton Promes.

7 Gol 8 Asist

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 31 yaşındaki Hollandalı 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.

Sezon Sonu Sözleşmesi Bitiyor

Deneyimli kanat oyuncusunun Spartak Moskova ile sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor.