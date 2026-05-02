Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden

Hırvat basınından Večernji list'in haberine göre; Genoa ve Torino kulüpleri, tecrübeli eldiveni kadrolarına katmak için sarı-lacivertli yönetime 5'er milyon euroluk resmi teklif sundu. İtalyan ekipleri, Livakovic'e yıllık 2 milyon euro net maaş önerirken, transferin gerçekleşmesi için hem Fenerbahçe'den hem de oyuncu cephesinden gelecek cevabı beklemeye koyuldu.