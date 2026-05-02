Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında düşünmediği Dominik Livakovic için İtalya'dan çifte teklif geldi.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 1

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e İtalya Serie A'dan sürpriz talipler çıktı.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 2

Hırvat basınından Večernji list'in haberine göre; Genoa ve Torino kulüpleri, tecrübeli eldiveni kadrolarına katmak için sarı-lacivertli yönetime 5'er milyon euroluk resmi teklif sundu. İtalyan ekipleri, Livakovic'e yıllık 2 milyon euro net maaş önerirken, transferin gerçekleşmesi için hem Fenerbahçe'den hem de oyuncu cephesinden gelecek cevabı beklemeye koyuldu.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 3

İSPANYA'DA HÜSRAN, HIRVATİSTAN'DA ŞAMPİYONLUK

Sarı-lacivertli kulübün 2023 yazında büyük umutlarla transfer ettiği ancak Ederson transferinin ardından bu sezon başında İspanya temsilcisi Girona'ya kiraladığı Livakovic, tanıdık olduğu topraklarda küllerinden doğdu.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 4

İspanya'da geçirdiği yarım sezonda hiçbir maçta forma şansı bulamayan Hırvat file bekçisi, ara transfer döneminde kiralık sözleşmesini feshederek eski takımı Dinamo Zagreb'e döndü.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 5

Hırvat ekibinde düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli kaleci, görev yaptığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapatarak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 6

Bu başarılı grafik, Livakovic'in 2026 Dünya Kupası öncesi Hırvatistan Milli Takımı'ndaki yerini de sağlama almasını sağladı.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 7

İtalyan ekiplerinin Livakovic için resmi girişimlere başlaması, Dinamo Zagreb'in alternatif arayışlarına hız vermesine neden oldu. Şampiyon kadrosunun kalesini koruyan oyuncusunu elinde tutması zor görünen Zagreb yönetiminin, Lokomotiv Zagreb forması giyen Josip Posavec'in transferi için girişimlere başladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 8

TRANSFERİ DÜNYA KUPASI BELİRLEYECEK

Masadaki tekliflere rağmen Dominik Livakovic, transfer konularını şimdilik düşünmüyor. Tüm konsantrasyonunu 2026 Dünya Kupası'na veren 31 yaşındaki kaleci, kulüp kariyerinin geleceğini turnuvada sergileyeceği performansla şekillendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 9

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Panama ve Gana ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 10

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yılı yaz transfer döneminde 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ve 950 bin euro bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Dominik Livakovic’e iki talip birden - Resim: 11

Deneyimli eldivenin sarı-lacivertli kulüple Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

