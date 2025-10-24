Fener'in zaferi Almanları çıldırttı! 'Acımasız penaltı' yorumu, maç sonu arbede... İşte manşetler!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etmesi, Alman medyasında geniş yankı buldu. "İstanbul Cehennemi" atmosferine vurgu yapan Alman basını, penaltı kararını ve maç sonu yaşanan gerginliği manşetlerine taşıdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubun üçüncü maçında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Goal.com'a göre, bu önemli galibiyet, Alman basınında büyük ses getirdi.
BILD: "ACI! VFB, AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE 1-0 YENİLDİ..."
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Stuttgart'ın "İstanbul Cehennemi"nde cesaretini kaybettiğini yazdı. Haberde maç sonu yaşanan arbedeye de dikkat çekildi:
"VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'nde sendeledi ve "İstanbul Cehennemi"nde cesaretini kaybetti. Son düdükten sonra ise büyük bir gürültü koptu. Maç sırasında bile Ülker Stadyumu'nun kazanı içindeki atmosfer kaynamaya başlamıştı; son düdükten sonra durum iyice tırmandı.
Uzatma dakikalarında VfB forveti Deniz Undav ile Fenerbahçe'den İsmail Yüksek arasında sözlü tartışma çıktı. Sonuç: oyuncuların müdahalesiyle grup kavgası. Son düdükten sonra işler daha da kızıştı: Stuttgart'tan Chabot, takım arkadaşları tarafından durdurulmak zorunda kaldı. Sinirler gerildi."
Gazete, yenilginin nedenini penaltı pozisyonuna bağladı: "Acı yenilginin nedeni ise Angelo Stiller. 34. dakikada Alman milli takımının yıldızı, korner atışında rakibi Milan Skriniar'ın formasını çekti ve yere düşürdü. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet hemen penaltı noktasını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu soğukkanlı bir şekilde golü attı."
Stuttgart'ın performansını da eleştiren BILD, "Stuttgart, Fenerbahçe ile başa çıkmakla zorlandı; çok az pozisyon, çok fazla telaş. Sebastian Hoeneb'in takımı, İstanbul'un gürültülü kazanında kararlı bir şekilde kendini gösteremedi ve Avrupa sıralamasında gerilemeye devam etti" ifadelerini kullandı.
TEK MUTLU ALMAN: TEDESCO
BILD, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Stuttgart bağlantısına da vurgu yaptı: "Türk kulübünün yeni teknik direktörü, yıldız teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine Eylül ayında geldi. İtalya'nın Rossano kentinde doğdu, ancak iki yaşından itibaren Baden-Württemberg'in Esslingen bölgesinde büyüdü. Gerçek bir Şvabyalı! Genç oyuncuyken VfB Stuttgart'ta antrenörlük bile yaptı. Şimdi herkesten çok o, eski kulübüne karşı kazandığı zaferi kutluyor."
KICKER: "VFB İSTANBUL'DAKİ YENİLGİYLE BOĞUŞUYOR..."
Bir diğer önemli spor yayını KICKER, Stuttgart'ın iyi oynamasına rağmen gol bulamadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Haberde Teknik Direktör Sebastian Hoeneb'in maç sonu sözlerine yer verildi:
"İstanbul Anadolu yakasındaki maçın ardından Sebastian Hoeneb , "Bu maçtan sonra elimizde hiçbir şey olmaması acı verici," dedi. "Genç takımım bugün çok cesurca oynadı, ama sonuçta puan almak için gollere ihtiyacınız var," diye devam eden Stuttgart teknik direktörü, maçın Stuttgart'ın son Avrupa Ligi maçını hatırlattığını söyledi : "Her iki takım da Basel'e karşı oynadığımız son maça benzer şekilde, defalarca iyi bitiriş pozisyonları yakaladı."
Stuttgart kalecisi Alexander Nübel'in de moral bozukluğu yaşadığı aktarıldı: "Stuttgart kalecisi Alexander Nübel, Fenerbahçe ile mücadelenin ardından, takımının ceza sahasında yeterince etkili olmadığını söyleyerek moral bozukluğu yaşadı. Ancak, gürültüden etkilendiğini belirtti."
KICKER, Tedesco'nun Fenerbahçe'deki başlangıcını da değerlendirdi: "Tedesco, Mourinho'nun zorlu mirasıyla nasıl başa çıkıyor? Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki zorlu görevin üstesinden titizlikle geldi. Kendine has stili şimdiden belli oluyor ve önemli selefinin bariz eksikliklerini gidermesi gerekecek. VfB Stuttgart galibiyeti, teknik direktör için çok özel bir zaferdi."
SPORTSCHAU: "PENALTI İPTAL EDİLDİ - STUTTGART, FENERBAHÇE'YE YENİLDİ..."
SPORTSCHAU, maçın kaotik bir havada geçtiğini ve Stuttgart'ın hücumda yetersiz kaldığını yazdı:
"VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'ndeki ikinci yenilgisini aldı. Şvabyalılar, Fenerbahçe İstanbul karşısında hücum potansiyeli düşüktü ve maç, birkaç penaltı pozisyonu nedeniyle kaotik bir hal aldı. Avrupa futbolunun en gürültülü stadyumlarından biri olan Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda, VfB Stuttgart, Fenerbahçe İstanbul ile oynadığı deplasmanda hücum gücünden yoksun kaldı ve haklı bir 1-0 (0-1) yenilgi aldı."
ZDFHEUTE: "PENALTI STUTTGART'I İSTANBUL'DA DEVİRDİ..."
ZDFHEUTE, penaltı golünün belirleyici olduğunu vurgulayarak Stuttgart'ın gruptaki durumuna dikkat çekti:
"VfB Stuttgart, Avrupa Ligi grubunda ikinci yenilgisini aldı . Sebastian Hoeneb'in takımı, Fenerbahçe İstanbul'a 0-1 (0-1) yenildi. VfB Stuttgart, üç maçta aldığı üç puanla ligdeki zirveden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Svabyalılar, sezona Celta Vigo'yu 2-1 yenerek başladı, ardından FC Basel'e 2-0'lık acı bir yenilgiyle ayrıldı."
GAZETEFUTBOL: "AVRUPA LİGİ'NDE F.BAHÇE, VFB STUTTGART'I 1-0 MAĞLUP ETTİ..."
Almanya merkezli Türkçe yayın yapan GazeteFutbol ise Fenerbahçe'nin galibiyetinin gruptaki önemine işaret etti:
"Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında VfB Stuttgart'ı 1-0 yenerek puanını altıya çıkardı . Avrupa'nın en önemli ikinci kulüpler turnuvasında iç sahada alınan galibiyet, Kadıköy ekibini ikinci tur veya son 16 turuna doğrudan geçiş için umut vadeden bir konuma getiriyor. Beş maç kaldı, ancak doğru yolda ilerliyorlar."