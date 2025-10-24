Fener'in zaferi Almanları çıldırttı! 'Acımasız penaltı' yorumu, maç sonu arbede... İşte manşetler!

"İstanbul Anadolu yakasındaki maçın ardından Sebastian Hoeneb , "Bu maçtan sonra elimizde hiçbir şey olmaması acı verici," dedi. "Genç takımım bugün çok cesurca oynadı, ama sonuçta puan almak için gollere ihtiyacınız var," diye devam eden Stuttgart teknik direktörü, maçın Stuttgart'ın son Avrupa Ligi maçını hatırlattığını söyledi : "Her iki takım da Basel'e karşı oynadığımız son maça benzer şekilde, defalarca iyi bitiriş pozisyonları yakaladı."