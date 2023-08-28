Ferdi Kadıoğlu'nda 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.İşte başarılı futbolcunun sahalardan uzak kalacağ süre...

Ferdi Kadıoğlu'nda 2. derece yırtık tespit edildi
Ferdi Kadıoğlu'nda 2. derece yırtık tespit edildi
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Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

FERDİ KADIOĞLU'NDA 2. DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Ferdi Kadıoğlu'nda 2. derece yırtık tespit edildi - Resim : 1

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Oyuncunun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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