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Fernando, 2 ay sahalardan uzak kalacak

Göztepe maçında sakatlanan Fernando, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Fernando, 2 ay sahalardan uzak kalacak

CNN Türk'ün haberine göre Göztepe maçında sakatlanan Fernando, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

 

Etiketler; #fernando #göztepe
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