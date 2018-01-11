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Feyenoord'dan Van Persie açıklaması

Futbol direktörü Van Geel: "Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır"

Feyenoord'dan Van Persie açıklaması

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Hollanda'nın RTV Rijnmond kanalına konuşan Van Geel, "Aylardır Van Persie ve ekibiyle çok sıkı görüşme içerisindeyiz. Görüşmelerin sonucunun olumlu olup olmayacağını göreceğiz." dedi.

Feyenoord'da herkesin Van Persie'nin takıma gelmesine destek verdiğini söyleyen Van Geel, "Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve ekibi bununla ilgili defalarca açıklama yaptı. Geçen yıl sezon başlamadan olduğu gibi şimdi de ekiptekilerle görüştük ve herkes aynı fikirde." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Hollanda #futbol #Feyenoord #fenerbahçe #Robin Van Persie
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