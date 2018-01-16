Feyenoord Genel Direktörü De Jong, "Biz, Van Persie ile anlaştık. Sadece oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Van Persie'ye kapımızı her zaman açıktır." dedi.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Robin van Persie ile Fenerbahçe arasında henüz anlaşma sağlanamaması gerekçesiyle transfer sürecinin devam ettiğini duyurdu.



Feyenoord'un yeni yıl resepsiyonunda, yöneticilerden genel direktör Jan de Jong ile futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçeli Robin van Persie'nin transferi konusunda açıklamalarda bulundu.



Van Persie ile aralarında anlaşma sağlandığını belirten De Jong, "Biz, Van Persie ile anlaştık. Sadece oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Van Persie'ye kapımız her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.



"Artık iş, Fenerbahçe ile Van Persie'ye kaldı"

Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın de kariyerinin son yıllarını Feyenoord'da geçirdiğini hatırlatan De Jong, "Dirk Kuyt'tan sonra başka bir aile ferdi Van Persie'nin de geri dönmesi, iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Van Geel ise transferin sonuçlanmasını beklediklerini söyleyerek, "Artık iş, Fenerbahçe ile Van Persie'ye kaldı. Transfer, şu anda da bitebilir veya bir kaç gün sürebilir." diye konuştu.