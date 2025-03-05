Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Inter maçı canlı izle

Inter, grup aşamasını ilk 4'te tamamlayarak üst tura çıkmayı başardı ve deplasmanda galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesinde avantajlı olmak istiyor. Ayrıca, Hakan Çalhanoğlu'nun maçta yer alıp almayacağı da merak konusu.

Feyenoord ve Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord ile Inter arasındaki bu zorlu mücadele, 5 Mart (bugün) akşamı oynanacak. Feyenoord Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 20:45'te başlayacak. Bu kritik maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen izlenebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002