Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Inter maçı canlı izle

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Feyenoord ve Inter karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu mücadele için geri sayım başladı. Futbolseverler, bu kritik maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Inter maçı canlı izle
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Inter, grup aşamasını ilk 4'te tamamlayarak üst tura çıkmayı başardı ve deplasmanda galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesinde avantajlı olmak istiyor. Ayrıca, Hakan Çalhanoğlu'nun maçta yer alıp almayacağı da merak konusu.

Feyenoord ve Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord ile Inter arasındaki bu zorlu mücadele, 5 Mart (bugün) akşamı oynanacak. Feyenoord Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 20:45'te başlayacak. Bu kritik maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen izlenebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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