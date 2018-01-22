"Geçtiğimiz 14 yıla baktığım zaman güzel bir maceraydı ama ben ve ailem şimdi yeni bir maceraya başlamaktan dolayı çok mutluyuz"

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord, kadrosuna kattığı Robin van Persie için medya günü düzenledi.

Bir buçuk yıllık sözleşmeye imza atan 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, De Kuip Stadı'nda medya mensuplarının karşısına çıktı.



Van Persie, tekrar Feyenoord ekibinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Geçtiğimiz 14 yıla baktığım zaman güzel bir maceraydı ama ben ve ailem şimdi yeni bir maceraya başlamaktan dolayı çok mutluyuz. Uzun süredir oynamadığımın bilincindeyim fakat sabah katıldığım ilk antrenman iyi geçti ve adım adım tekrar formuma girmeye çalışacağım. Önümüzdeki süreç beni heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Fenerbahçe'deki dönemine olumlu baktığını söyleyen oyuncu, "İlk sezonda iyi bir ortalama yakaladım ve 22 gol attım. İkinci sezon daha az olsa da attığım goller derbi gibi önemli maçlarda oldu. İnsanlar genelde maçın ikinci yarısını hatırlar. Benim durumum da biraz öyle oldu. İkinci sezon daha az maç oynadığım ve sakatlandığım için herkesin aklında bu kaldı. Bunu bir yerde anlayabiliyorum ama İstanbul'da hem sahada hem de özel hayatımda çok güzel şeyler yaşadım. Bende kesinlikle olumsuz bir iz bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Sadece oynayacağı maçlara odaklandığını kaydeden forvet oyuncusu, "Bir futbolcu olarak zamanla çok şey değiştiği için uzun süreli plan yapamıyorsun. Şu an Feyenoord ile bir buçuk yıllık sözleşmem var. Ondan sonra ne olur bunu zamanla göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Açıklamaların ardından Robin van Persie, futbol sahasında ailesi ile basın mensuplarına poz verdi.



