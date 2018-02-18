Eredivisie'nin 24. haftasında Heracles'i konuk eden Feyenoord, Van Persie'nin attığı golle 1-0 galip geldi

Feyenoord'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, Heracles maçında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı.



Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 24. haftasında Feyenoord, sahasında Heracles'i konuk etti.



Takımıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie, 59. dakikada attığı golle Feyenoord'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.



Daha önce Groningen filelerini de havalandıran Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla ikinci golünü kaydetti.



Bu sonuçla Feyenoord, Eredivisie'de 42 puana yükseldi. Heracles ise 27 puanda kaldı.