FİBA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Erkek Basketbol takımı kaçıncı sırada?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

FIBA'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki ikinci pencere karşılaşmalarının ardından dünya sıralaması yenilendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, açıklanan yeni listede 742,9 puanla 11. sıradaki yerini muhafaza etti.

Güncellenen listenin en üst sıralarında mevcut tablo korundu. Sıralamanın liderlik koltuğunda ABD yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya ve Sırbistan takip etti.

Diğer yandan Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki performansıyla öne çıktı.

Grupta çıktığı dört maçın tamamından galibiyetle ayrılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu sonuçlarla birlikte ikinci tura yükselmeyi kesinleştirdi.

