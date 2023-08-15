FIBA Olimpiyat elemeleri Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk 2 maçından da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, 3. ve son maçından da galibiyetle ayrılarak gruptan lider olarak çıkmayı hedefliyor.İşte maça dair detaylar...

FIBA Olimpiyat elemeleri Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye-Ukrayna basketbol maçı
Editör: Nihat Çarboğa
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk 2 maçından da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, 3. ve son maçından da galibiyetle ayrılarak gruptan lider olarak çıkmayı hedefliyor.

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Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. 

FIBA Olimpiyat elemeleri Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Resim : 2

Grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmak istiyor.

Türkiye, Ukrayna'yı mağlup etmeyi başarırsa D Grubu'nun 2.'si, mağlup olursa D Grubu'nun 1.'si ile karşılaşacak. Yarı Final maçları 18 Ağustos Cuma günü, Final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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Türkiye - Ukrayna karşılaşması bugün saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

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# a milli erkek basketbol takımı # Ukrayna # türkiye
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