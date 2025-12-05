FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı: A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleşiyor. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılması durumunda turnuvadaki muhtemel rakipleri de bu kura çekimiyle birlikte ortaya çıkıyor. Kura çekiminin canlı anlatımı SKORER üzerinden takip edilebiliyor.

Organizasyona katılacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off mücadelesinden gelecek. Türkiye’nin oynayacağı play-off maçlarının ardından turnuvaya katılım durumu kesinleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Kura çekimindeki son bilgilere göre A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na katılması halinde D Grubu’nda yer alacak. D Grubu’ndaki muhtemel rakipler ise ABD, Paraguay ve Avustralya olarak belirlendi.

Kura çekimi devam ederken, A Milli Takım’ın turnuvadaki yol haritası da aşamalı şekilde şekilleniyor.