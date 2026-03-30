FIFA 2026 dünya puan sıralaması: Türkiye kaçıncı?
Dünya Kupası öncesi FIFA Milli Takımlar sıralaması güncellendi. A Milli Futbol takımımızın sıralamadaki yeri belli oldu!
2026 Dünya Kupası gruplarının ve seribaşı takımların belirlenmesinde belirleyici rol oynayan FIFA Mart 2026 dünya sıralaması açıklandı.
20. Sırada yer alan İran: 1617.02 puana sahip
19) Japonya: 1650.12 puan
18) İsviçre: 1654.69 puan
17) Uruguay: 1672.62 puan
16) Meksika: 1675.75 puan
15) ABD: 1681.88 puan
14) Kolombiya: 1701.30 puan
13) İtalya: 1702.06 puan
12) Senegal: 1706.83 puan
11) Hırvatistan: 1716.88 puan
10) Almanya: 1724.15 puan
9) Belçika: 1730.71 puan
8) Fas: 1736.57 puan
7) Hollanda: 1756.27 puan
6) Portekiz: 1760.38 puan
5) Brezilya: 1760.46 puan
4) İngiltere: 1834.12 puan
3) Fransa: 1870.00 puan
2) Arjantin: 1873.33 puan
ZİRVE İSPANYOLLARIN
Güncellenmiş verilere göre İspanya, 1877.18 puanla dünya futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmış durumda. Son dönemdeki istikrarlı form grafiğiyle rakiplerine fark atan "Matadorlar", Dünya Kupası kuraları öncesinde en avantajlı seribaşı takımı olma statüsünü koruyor.
PEKİ ÜLKEMİZ MİLLİ TAKIMI FIFA SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Türkiye sıralamanın 25. sırasında konumlanırken 1582.69 puana sahip