FIFA 2026 dünya puan sıralaması: Türkiye kaçıncı?

Dünya Kupası öncesi FIFA Milli Takımlar sıralaması güncellendi. A Milli Futbol takımımızın sıralamadaki yeri belli oldu!

2026 Dünya Kupası gruplarının ve seribaşı takımların belirlenmesinde belirleyici rol oynayan FIFA Mart 2026 dünya sıralaması açıklandı.

20. Sırada yer alan İran: 1617.02 puana sahip

19) Japonya: 1650.12 puan

18) İsviçre: 1654.69 puan

17) Uruguay: 1672.62 puan

16) Meksika: 1675.75 puan

15) ABD: 1681.88 puan

14) Kolombiya: 1701.30 puan

13) İtalya: 1702.06 puan

12) Senegal: 1706.83 puan

11) Hırvatistan: 1716.88 puan

10) Almanya: 1724.15 puan

9) Belçika: 1730.71 puan

8) Fas: 1736.57 puan

7) Hollanda: 1756.27 puan

6) Portekiz: 1760.38 puan

5) Brezilya: 1760.46 puan

4) İngiltere: 1834.12 puan

3) Fransa: 1870.00 puan

2) Arjantin: 1873.33 puan

ZİRVE İSPANYOLLARIN

Güncellenmiş verilere göre İspanya, 1877.18 puanla dünya futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmış durumda. Son dönemdeki istikrarlı form grafiğiyle rakiplerine fark atan "Matadorlar", Dünya Kupası kuraları öncesinde en avantajlı seribaşı takımı olma statüsünü koruyor.

PEKİ ÜLKEMİZ MİLLİ TAKIMI FIFA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye sıralamanın 25. sırasında konumlanırken 1582.69 puana sahip

