FIFA açıkladı: Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında verecek. Vancouver'da oynanacak bu önemli müsabaka için geri sayım sürerken, sahada görev alacak hakem kadrosu da FIFA tarafından resmen duyuruldu.

DÜDÜK VENEZUELALI HAKEMDE!

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre, karşılaşmanın orta hakemi olarak Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela görevlendirildi. Valenzuela'nın saha kenarındaki yardımcıları ise yine aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini Perulu Kevin Ortega üstlenirken, saha dışındaki teknolojik destek ekibi de netleşti. Karşılaşma boyunca Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue oturacak.