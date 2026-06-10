FIFA açıkladı: Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni başlıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin D Grubu ilk maçında Avustralya ile oynayacağı kritik karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FIFA açıkladı: Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu
Yayınlanma:

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında verecek. Vancouver'da oynanacak bu önemli müsabaka için geri sayım sürerken, sahada görev alacak hakem kadrosu da FIFA tarafından resmen duyuruldu.

DÜDÜK VENEZUELALI HAKEMDE!

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre, karşılaşmanın orta hakemi olarak Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela görevlendirildi. Valenzuela'nın saha kenarındaki yardımcıları ise yine aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini Perulu Kevin Ortega üstlenirken, saha dışındaki teknolojik destek ekibi de netleşti. Karşılaşma boyunca Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue oturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çiftçi müjdesini açıkladı! İşte yeni kararCumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çiftçi müjdesini açıkladı! İşte yeni kararGündem
MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı! DEAŞ'ın 108 Milyon Liralık finans ağına darbeMASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı! DEAŞ'ın 108 Milyon Liralık finans ağına darbeGündem
avustralya türkiye Venezuela dünya kupası hakem
Günün Manşetleri
MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı!
Önemli açıklamalar
DSÖ'den tüm dünyaya kırmızı kodlu Ebola uyarısı!
İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü vurdu
Deprem ve kaza hasarlı araçları "Sıfır" gibi gösterdiler!
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı
COP31 eylem gündeminin 10 önemli başlığı ve 6 hedefi
İstanbul merkezli 24 ilde şike operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor
750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı