FIFA Başkanı Gianni Infantino, "VAR futbol dünyası için olumlu oldu. Türkiye'de de olumlu oldu diye düşünüyorum." dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Shangri-La Bosphorus Otel'de FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin sahip olduğu imkanlarla Dünya ve Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek bir ülke olduğunu belirten FIFA Başkanı, "Türkiye daha önce de şampiyonalara adaylığını koydu. Çok rekabetçi adaylıkları vardı. 2024 için de Türkiye'nin adaylığı çok etkileyiciydi. Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye'ye Dünya Kupası'na aday olmasını tavsiye edemem ama ne kadar çok aday olurlarsa bundan memnuniyet duyarım. Son Dünya Kupası ile gerçekten adil ve şeffaf bir adaylık süreci organize edebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Kapalı kapılar ardında değil açık bir şekilde bu sürece katılmaları çok önemli. Çünkü yeni FIFA böyle." ifadelerini kullandı.

Infantino, FIFA Futbol Zirvesi'nde futbolun geleceği ile ilgili önemli konuları masaya yatırdıklarını açıkladı.



"FIFA'da sadece Türk kulüplerinin dosyaları yok"

FIFA Başkanı, "Türk futbolunda yaşanan 3 Temmuz süreci döneminde UEFA'da görev yapıyordunuz. O dönemde aldığınız kararlarla ilgili bir pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusunu, "Herhangi bir pişmanlık söz konusu değil, sonuçta bağımsız kurullardan bahsediyoruz. Belki burada bir tek üzüntümüz şu olabilir herkes için geçerli olan bütün bu işlerden para kazananlar sadece avukatlar. Çünkü yıllarca sürüyor. Ben 2016'da UEFA'dan ayrıldım, şu an bu konuda bir gelişme var mı bilmiyorum. İsviçre'deki yüksek mahkeme kararını verdi." şeklinde yanıtladı.



Gianni Infantino, "Türk takımlarının FIFA'da da birçok dosyası bulunuyor. Bu konuyla ilgili düşüncelereniz nelerdir?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"FIFA'da sadece Türk kulüplerinin dosyaları yok. Türkiye'deki durum aslında daha iyileşiyor. Sözleşme yaparken gerekli şartları yerine getirme mecburiyeti bulunuyor. Finansal fair play ile ilgili de olumlu gelişmeler var. Kulüpler ellerindeki imkanlara göre çalışmalarını sürdürmek zorunda. Bir tavsiye olarak şunu söyleyebilirim, öncelikle kurallara saygı göstermek gerek. Bu mesaj bütün kulüplerin başkanlarına yönelik bir mesaj, genellikle tartışmalarda bazen çok heyecanlı olabiliyoruz ama bu tartışmaların sonucunda olumlu bir yere varmak gerek. Kulüplerin yetkili kişileri bir şeyler söyleyince herkes onları dinliyor, futbolda önemli görevlerde olanların herkesi serinkanlı olmaya davet ediyoruz. Futbolda tutkuyu kaybetmemeliyiz ama bir sporda olduğunu unutmamalıyız. Kaybetmek büyük bir trajedi değil."



Infantino, bir gazetecinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in şirketinin iddaa ihalesine başka bir şirketle ortaklaşa girdiğini belirterek, sorduğu soruya ise "Bundan haberdar değildim. Türkiye'ye geldikten sonra duydum. Detaylara hakim değilim. Bilmediğim konularda yorum yapmak çok hoşuma gitmiyor. Eğer böyle bir sorun varsa, Türkiye'de ve FIFA'da bu konuları inceleyecek yetkili kurumlar var. Ama bu, açık şekilde gözlem altında bulundurulması gereken bir gelişme." yorumunu yaptı.



FIFA Başkanı, Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralıyla ilgili bir soru üzerine ise "Ortalama 30 yaşındaki bir yabancı oyuncu yerine genç yetenekli Türk futbolcuların Türk takımlarında oynaması çok daha iyidir. Türkiye'deki kulüpler kendi gençlerine ne kadar yatırım yaparsa o kadar iyi olur. Türkiye'de çok yetenekli genç oyuncu var. Sadece milli takım açısından değil kulüpler için de söylüyorum. Altyapıdan gelen bir Türk futbolcu kalpten oynayacaktır." sözlerine yer verdi.



"VAR futbol dünyası için olumlu oldu"

Gianni Infantino, Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eleştirilmesi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Ülkenizde ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bahsettiğiniz istifa ile ilgili bilgim yok ama genel olarak şunu söyleyebilirim, VAR futbol dünyası için olumlu oldu. Türkiye'de de olumlu oldu diye düşünüyorum. Elbette hala hatalar var bu da normal. Çünkü geliştirmemiz gereken küçük bir bebek gibi. Dünya Kupası'nda VAR her 3 maçta 1 devreye giriyor. Türkiye'de her iki maçta bir olması gerek. Hakemleri kararlarının doğruluğu yüzde 95 iken yüzde 99'a çıkmış oldu. Tabii ki yüzde 100 olmuyor. Futbolda heyecanlı insanların olduğu ülkelerde her zaman maç kaybettiğinizde suç karşı tarafındır. Her zaman başkasının hatası olduğunu düşünürüz. Eskiden hakemin suçuydu şimdi VAR sisteminin suçu. Kaybeden hiçbir zaman kendini eleştirmiyor. Genelde hakemleri suçlamak alışkanlık olarak yaptığımız bir şey. Bir takım endişeler vardı ama gittikçe daha fazla ülke uygulamak istiyor. Adım adım iyileştiriyoruz. Biz bu uygulamayı yeni başlattık, zamana ihtiyaç var. Gelişmeye devam edecektir. Türkiye'de de hakemler sistemin içerisindeki insanların vasıfları da çok yüksek."

Infantino, "Galatasaray'ın Benfica ile dün oynadığı maçta büyük bir hakem hatası yaşandı. VAR sisteminin UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmamasıyla ilgili görüşünüz nedir?" sorusunu, "UEFA'nın ne yaptığı ya da yapmadığıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. FIFA, Dünya Kupası için VAR'ı başlatmak istedi. 50 ülkede VAR sistemi başladı. Asya'daki kupada da VAR kullanıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de başladı. Yavaş yavaş ilerleyeceğini söyleyebilirim. Avrupa Ligi'nde kullanılıp kullanılmayacağına UEFA cevap verebilir. Biz VAR'a inanıyoruz, mükemmel değil ama ileriye dönük bu sistemi destekliyoruz." şeklinde yanıtladı.



Dünya Kupası

FIFA Başkanı, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanma ihtimalinin masada olan konulardan biri olduğuna değinerek şu açıklamayı yaptı:

"Dünya Kupası'na 48 takımla katılma bir çalışma olarak değerlendiriliyor, etüt ediliyor. 10 kadar Güney Amerika Federasyonundan bu öneri geldi. Biz de bunun mümkün olup olamayacağına bakacağız. Lojistik açıdan mümkün olursa belki de Dünya Kupası'nda 48 takıma çıkma kararı alabiliriz. Birçok seçenek ve zorluk var, bunları tartışıyoruz. Katarlı yetkililer ve komşu ülkelerle de görüşüyoruz. Önerileri dikkate alacağız. Bir karar alırsak işte o zaman işin ticari kısmını da değerlendirmemiz gerekecek. Ne kadar çok yatırımcı, sponsor futbola ilgi duyarsa o kadar iyi olur. Bundan utanmayız, onur duyarız. FIFA dünyada futbol açısından tek organizasyon."



Gianni Infantino, Katar'daki Dünya Kupası'na komşu ülkelerin de katılma ihtimali bulunabileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Ben doğam gereği iyimser bir insanım. Çok zor olduğunu düşünseydim bunu hiç etüt etmezdim. Elbetteki zorluklar var, çok saf değilim. İşin siyasi yönüne de gözardı etmiyorum. 2026 Meksika, Kanada ve ABD arasında paylaşılacak bir kupa olacak. Meksika sınırında bir duvar inşa edilmesi tartışmaları hala var ama bu iki ülke beraber çalışacaklar. Çalışmak zorundalar. 2020 de tüm Körfez ve Arap ülkeleri için çok ciddi bir şans teşkil ediyor. Bugün dünyamızda çok olumlu mesajlara ihtiyaç var. Hakikaten muhteşem dünya kupaları düzenlenebileceğini Rusya'da gördük. Birçok insan felaketler öngörmüştü, şiddet ve ırkçılık konusunda. Rusya'da tek bir olay bile gerçekleşmedi. Arap dünyası için de bunu görebiliriz. Özellikle Batı dünyasında Arap dünyasına karşı birçok önyargı var. Belki bu değişmesi gereken bir şeydir, futbol da belki buna katkı sağlar. FIFA başkanı olarak bu ülkenin liderleriyle bu konuları tartışma şansım olacak. Belki de olumlu sonuçları futbol sayesinde yapabiliriz. 32 takım da olsa çok güzel olacak 48 takım da olsa çok güzel olacak. Bütün dünya Katar'ı ve tüm Körfez ülkelerini tanımış olacak."

FIFA Futbol Zirvesi, toplantının ardından sona erdi.