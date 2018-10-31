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FIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası

Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle spordan ömür boyu men edildi.

FIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası

FIFA, eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi'yi rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle spordan ömür boyu men etti. 

FIFA'dan yapılan açıklamada, hakkında açılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları karara bağlanan Nyantakyi'nin, spordan ömür boyu men ile 500 bin İsviçre frangı para cezası aldığı belirtildi.

Geçen haziran ayında yayınlanan bir videoda Kwesi Nyantakyi, kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteci Anas Aremeyaw Anas'tan bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.

Rüşvet aldığını kabul etmesinin ardından Gana Futbol Federasyonundaki başkanlık görevinden istifa eden Nyantakyi, FIFA Konseyi üyeliğinden ve Afrika Futbol Konfederasyonundaki asbaşkanlık görevinden de ihraç edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fifa
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