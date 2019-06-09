FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 karşılaşma oynandı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.



Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 3. gününde 3 maç oynandı.



7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.



Alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu

Avustralya-İtalya: 1-2

Brezilya-Jamaika: 3-0



D Grubu

İngiltere-İskoçya: 2-1

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