FIFA Kadınlar Dünya Kupası C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.Kaynak: AA
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 3. gününde 3 maç oynandı.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Avustralya-İtalya: 1-2
Brezilya-Jamaika: 3-0
D Grubu
İngiltere-İskoçya: 2-1
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