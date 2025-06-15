FİFA Kulüpler Dünya Kupası başladı: Dev açılışta gol sesi çıkmadı

FIFA tarafından organize edilen ve bu yıl genişletilmiş formatıyla 32 takımla gerçekleştirilen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde resmen başladı. Açılış karşılaşması, A Grubu'nda yer alan Mısır temsilcisi Al Ahly ile ABD'nin dünyaca ünlü yıldızlara sahip kulübü Inter Miami arasında oynandı.

Miami'nin simge statlarından Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, büyük beklentilere rağmen golsüz beraberlikle sona erdi. Taraftarlar, iki takımın da temkinli oyun anlayışı sergilediği karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

DEV KULÜPLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Turnuvada 6 konfederasyondan gelen 32 takım, 8 gruba ayrılarak mücadele ediyor. Grup aşamasının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım, son 16 turuna yükselerek eleme usulü maçlara geçecek. Turnuvanın finaliyle birlikte 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belli olacak.

Gruplar ve takımlar şu şekilde:

A GRUBU: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B GRUBU: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D GRUBU: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E GRUBU: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F GRUBU: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G GRUBU: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (BAE)

H GRUBU: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Açılış günü heyecanı yalnızca Al Ahly-Inter Miami maçıyla sınırlı kalmadı. Turnuvanın ilk gününde dev mücadeleler de futbolseverlerle buluşacak. C Grubu’nda Bayern Münih, Auckland City ile karşılaşacak. B Grubu’nda ise Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid, Los Angeles'ta kozlarını paylaşacak.