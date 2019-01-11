Siyah-beyazlı ekibin Benfica'ya olan borcu nedeniyle 6 puanı silindi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, siyah beyazlı ekibe, Portekiz ekibi Benfica'ya daha önce yaptığı transferden olan borcusebebiyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonutarafından Manisaspor'a bildirildi.



Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor'un alınan ceza sonrası puanı eksi 7'ye geriledi.



Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 6 puanı, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı ise 3 puanı silinmişti.