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FIFA Manisaspor'un 6 puanı silindi

Siyah-beyazlı ekibin Benfica'ya olan borcu nedeniyle 6 puanı silindi.

FIFA Manisaspor'un 6 puanı silindi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, siyah beyazlı ekibe, Portekiz ekibi Benfica'ya daha önce yaptığı transferden olan borcusebebiyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonutarafından Manisaspor'a bildirildi.

Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor'un alınan ceza sonrası puanı eksi 7'ye geriledi.

Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 6 puanı, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı ise 3 puanı silinmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fifa #manisaspor
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