FIFA'dan 2 takıma puan silme cezası geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA tarafından 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekiplerinden Giresunspor’a puan silme cezası verildiğini duyurdu.
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TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."