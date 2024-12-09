FIFA'dan 2 takıma puan silme cezası geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA tarafından 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ve 2. Lig ekiplerinden Giresunspor’a puan silme cezası verildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FIFA'dan 2 takıma puan silme cezası geldi
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TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."

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