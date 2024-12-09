FIFA'dan 2 takıma puan silme cezası geldi

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."