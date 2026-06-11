FIFA’dan Haiti’ye forma vetosu! Dünya Kupası öncesi tasarım değiştirildi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda sahaya çıkmaya hazırlanan Haiti Milli Takımı'nın formalarında zorunlu bir revizyona gidildi. Haiti Futbol Federasyonu, hazırlanan formaların ilk versiyonunun FIFA yetkilileri tarafından denetlenmesinin ardından tasarım değişikliği kararı aldı. FIFA'nın görselleri turnuva kurallarına aykırı bularak federasyondan düzeltme talep etmesi bu kararda etkili oldu.

TARTIŞILAN GÖRSELDEKİ TARİHİ DETAYLAR

Turnuvaya 1974 yılından bu yana ilk kez, toplamda ise ikinci defa katılma hakkı kazanan Karayip ülkesinin iptal edilen ilk forma tasarımı, ulusal tarihinden doğrudan izler taşıyordu. Tasarımın odağında, 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve beraberindeki Haiti Devrimi'nden ilham alınan bir kompozisyon yer alıyordu. Formanın üzerinde açıkça "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasviri bulunuyordu. FIFA, bu bağımsızlık tasvirini siyasi bularak mevcut haliyle kullanılamayacağını federasyona tebliğ etti.

KIŞ OLİMPİYATLARINDA DA AYNISI YAŞANMIŞTI

Haiti'nin uluslararası spor organizasyonlarında kıyafet tasarımları nedeniyle yaşadığı bu durum ilk değil. Ülke delegasyonu, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen Kış Olimpiyatları öncesinde de benzer bir süreçten geçti. Olimpiyatlarda kullanılan kayak kıyafetlerindeki bir tasvir, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) incelemesine takılmıştı. IOC'nin resmi talebi üzerine Haiti yetkilileri o dönemde de kıyafetlerinde mecburi bir değişikliğe gitmişti.

İLK RAKİP İSKOÇYA

Masa başında yaşanan forma krizini geride bırakan Haiti, şimdi yeşil sahadaki ilk sınavına hazırlanıyor. Dünya Kupası organizasyonları tarihinde bugüne kadar henüz puanı bulunmayan milli takım, gruptaki ilk maçını 14 Haziran Pazar günü oynayacak.

Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 04.00'te İskoçya'ya karşı gerçekleştirilecek.