FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak?

Turnuvadan elde edilecek gelirlerin dağıtımı "oyuncu-gün" adı verilen bir sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kurala göre kulüpler, 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilen futbolcularının hem milli takım kampında hem de turnuva sürecinde geçirdiği her bir gün için FIFA'dan belirli bir meblağ tahsil ediyor.