FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak?
FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için uyguladığı Club Benefits Programme ödemelerinin detayları netleşti. Alman finans kuruluşu DKB'nin yalnızca grup aşamasını baz alarak yaptığı analize göre, turnuvaya oyuncu gönderen 22 Türk kulübü FIFA fonundan gelir elde edecek.
FIFA'nın milli takımlara oyuncu gönderen kulüpleri finansal olarak desteklediği Club Benefits Programme kapsamındaki ödeme planı şekilleniyor. Alman finans kuruluşu DKB, 2026 Dünya Kupası için kulüplerin kasasına girecek tahmini tutarları hesapladı. Analiz kapsamında, oyuncuların turnuva ve hazırlık sürecindeki durumları incelenerek ülke bazlı bir gelir tablosu ortaya çıkarıldı.
Turnuvadan elde edilecek gelirlerin dağıtımı "oyuncu-gün" adı verilen bir sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kurala göre kulüpler, 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilen futbolcularının hem milli takım kampında hem de turnuva sürecinde geçirdiği her bir gün için FIFA'dan belirli bir meblağ tahsil ediyor.
Sistemin dikkat çeken bir diğer tarafı ise transfer hareketliliklerini de kapsaması. İlgili ödemeler sadece oyuncunun mevcut kulübüne yapılmıyor; futbolcunun son iki sezonda formasını giydiği eski takımları da bu havuzdan pay alıyor.
DKB tarafından paylaşılan veriler, şimdilik yalnızca turnuvanın grup aşaması dikkate alınarak hazırlandı. Futbolcuların takımlarıyla birlikte gruptan çıkıp bir üst tura geçmesi halinde kulüplerin elde edeceği rakamlar daha da artacak.
Kulüplerin elde edeceği tahmini gelir tablosu şu şekilde:
Fenerbahçe - 1.09 Mil. €
Galatasaray - 953 Bin €
Başakşehir - 353 Bin €
Beşiktaş - 350 Bin €
Trabzonspor - 245 Bin €
Kasımpaşa - 216 Bin €
Çaykur Rizespor - 152 Bin €
Iğdır FK - 119 Bin €
Konyaspor - 100 Bin €
Kayserispor - 94 Bin €
Göztepe - 78 Bin €
Gaziantep FK - 77 Bin €
Sivasspor - 71 Bin €
Alanyaspor - 70 Bin €
Samsunspor - 67 Bin €
Kocaelispor - 44 Bin €
Sakaryaspor - 41 Bin €
Eyüpspor - 25 Bin €
Bandırmaspor - 19 Bin €
Ankaragücü - 8 Bin €
Adana Demirspor - 5 Bin €
Fatih Karagümrük - 1 Bin €