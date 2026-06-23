FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak?

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için uyguladığı Club Benefits Programme ödemelerinin detayları netleşti. Alman finans kuruluşu DKB'nin yalnızca grup aşamasını baz alarak yaptığı analize göre, turnuvaya oyuncu gönderen 22 Türk kulübü FIFA fonundan gelir elde edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 1

FIFA'nın milli takımlara oyuncu gönderen kulüpleri finansal olarak desteklediği Club Benefits Programme kapsamındaki ödeme planı şekilleniyor. Alman finans kuruluşu DKB, 2026 Dünya Kupası için kulüplerin kasasına girecek tahmini tutarları hesapladı. Analiz kapsamında, oyuncuların turnuva ve hazırlık sürecindeki durumları incelenerek ülke bazlı bir gelir tablosu ortaya çıkarıldı.

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 2

Turnuvadan elde edilecek gelirlerin dağıtımı "oyuncu-gün" adı verilen bir sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kurala göre kulüpler, 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilen futbolcularının hem milli takım kampında hem de turnuva sürecinde geçirdiği her bir gün için FIFA'dan belirli bir meblağ tahsil ediyor.

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 3

Sistemin dikkat çeken bir diğer tarafı ise transfer hareketliliklerini de kapsaması. İlgili ödemeler sadece oyuncunun mevcut kulübüne yapılmıyor; futbolcunun son iki sezonda formasını giydiği eski takımları da bu havuzdan pay alıyor.

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 4

DKB tarafından paylaşılan veriler, şimdilik yalnızca turnuvanın grup aşaması dikkate alınarak hazırlandı. Futbolcuların takımlarıyla birlikte gruptan çıkıp bir üst tura geçmesi halinde kulüplerin elde edeceği rakamlar daha da artacak.

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 5

Kulüplerin elde edeceği tahmini gelir tablosu şu şekilde:

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 6

Fenerbahçe - 1.09 Mil. €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 7

Galatasaray - 953 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 8

Başakşehir - 353 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 9

Beşiktaş - 350 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 10

Trabzonspor - 245 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 11

Kasımpaşa - 216 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 12

Çaykur Rizespor - 152 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 13

Iğdır FK - 119 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 14

Konyaspor - 100 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 15

Kayserispor - 94 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 16

Göztepe - 78 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 17

Gaziantep FK - 77 Bin €

17 27
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 18

Sivasspor - 71 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 19

Alanyaspor - 70 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 20

Samsunspor - 67 Bin €

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FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 21

Kocaelispor - 44 Bin €

21 27
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 22

Sakaryaspor - 41 Bin €

22 27
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 23

Eyüpspor - 25 Bin €

23 27
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 24

Bandırmaspor - 19 Bin €

24 27
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 25

Ankaragücü - 8 Bin €

25 27
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 26

Adana Demirspor - 5 Bin €

26 27
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak? - Resim: 27

Fatih Karagümrük - 1 Bin €

27 27
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