Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camiaya seslenerek başarıya ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini kaydetti.

Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin şubat sayısındaki yazısında, camia olarak bütünleşmenin önemine dikkati çekti.



Beşiktaş'ı diğer kulüplerden üstün kılan özelliğin, kültür ve değerleri olduğunu aktaran Orman, "Emeğe saygı duymak, dürüstlük ve olduğumuz yeri hak etmek, geleneğimizin öne çıkan özellikleridir. Bu erdemlerimizle Beşiktaş aşkımızı bütünleştirerek verdiğimiz mücadelenin bize yeni zaferler, başarılar, şampiyonluklar getireceğine inancım sonsuz. Ama bunlara ulaşmak için sabretmek ve mücadele eden takıma şans tanımak gerekmektedir." ifadelerini kullandı.



"Devre arasında futbol takımımıza katkıda bulunacak ve sistemimizi bozmayacak transferler yapmak istedik." sözlerini kullanan Orman, şunları dile getirdi:

"Bu doğrultuda bazı oyuncularımızla yollarımız ayrılırken, takımımıza güç katacağına inandığımız futbolcuları kadromuza kattık. Bu vesileyle aramızdan ayrılan oyunculara yeni kariyerlerinde başarılar dilerken, ikinci yarıda formamızı terletecek olan kardeşlerime de 'Hoş geldiniz' demek istiyorum. Armamızı gururla taşıyan tüm takımlarımıza ikinci yarıda başarılar diliyorum."



Yazısında, "Beşiktaş için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez." ifadesine yer veren Fikret Orman, camiaya "Kulübümüze hizmet etmekten başka beklentisi olmayan bizlerin tek isteği, Beşiktaş’ın aydınlık yarınlarıdır. Beşiktaş'ımızın şanlı tarihine yeni başarıları sizlerle birlikte yazacağımıza inancım sonsuz. Hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve takımlarımıza destek olmanız, tüm camiamızdan en büyük isteğimdir." şeklinde seslendi.