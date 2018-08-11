Fikret Orman, "Hocaya sormadan transfer olabilir mi? Futbolda karar mercii Beşiktaş'tır. Hocayla konuşmadan bir transfer asla olmaz. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı. Çok iyi bir hoca ama mali konular Güneş'in işi değil" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2018 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu'nda ikinci konuşmasını yaparak, üyelerin eleştiri ve görüşlerine cevap verdi.



Transferde sorumlunun kendileri olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Oyuncuların kontratları kulüple ama hocaya sormadan transfer olabilir mi? Futbolda karar mercii Beşiktaş'tır. Hocayla konuşmadan bir transfer asla olmaz. Beşiktaş'ı yönetim kurulu yönetiyor. Şenol Güneş, yönetim kurulunun üstünde bir isim değil. Sorumlulukları bize karşı olan bir isim. Bazı şeyleri fazla abartıyoruz, bazılarını da fazla yeriyoruz. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı. Çok iyi bir hoca ama mali konular Güneş'in işi değil" diye konuştu.



"FENERBAHÇE İLE HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK"



Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmasının ardından futbola yeni bir üslup geldiğini ifade eden Orman, "Türk futboluna yeni bir üslup geldiği için, bir masanın etrafında oturduğumuz için çok mutluyum. Bizim Fenerbahçe ile hiçbir problemimiz yok. Geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe'yle kavga ediyoruz. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Biz bu kavgayı yapacak olsak Galatasaray'la yaparız. Ama çıkıp da bir kulübün başkanı, Beşiktaş ile ilgili konuşursa, biz de susacak değiliz. Gidenin arkasından konuşmayalım, neyse. Tarih, bizim yaptıklarımız ve insanların üzerinde bıraktığımız izlenimlerle anılacaktır." ifadelerini kullandı.



Fikret Orman'ın diğer konuşmaları ise şu şekilde:



"Süleyman Seba gibi '15 sene başkanlık yapılsın' deniliyor. Benim öyle niyetim yok. Başkanlık eskiye göre daha zor. Süleyman ağabey şimdi başkan olsaydı ne çekerdi. Dışarı çıkıp yemek yiyemiyorum. Ben kimsenin memuru değilim, ben de insanım. Süleyman Seba hariç benim kadar fazla mesai yapan başkan oldu mu? Başkanlık uzun dönem yapılacak bir şey değil. Her gelen gitmesini bilecek. Birinin başkan olması için ölmemi mi bekliyorlar. Alttan da insanlar yetiştireceğiz. Hizmet için geldik; yaptık, bitecek ve gideceğiz."



"Çoğuyla 7 senelik bir yolculuk yaptık. Zaman zaman kişisel konular oluyor. 7 sene içinde enerji de düşüyor, normal şeyler. Türkiye bir süreçten geçiyor. Şu süreçte aktif çalışmalıyız. Yönetim kurulu arkadaşlarımdan çok memnunum ama enerjimiz düştü. Bunu harekete geçirmemiz lazım."



"Bir kişiye laf eden veya ettiren şerefsizdir. Ben nasıl engel olabilirim. Sosyal medyada eski futbolcuya küfür edeni bilmiyorum. Ben Twitter'da yazılanları görmüyorum. Ben ve arkadaşlarım hiçbir şekilde taraftarlarla sosyal medya işine girmedik. O eski Beşiktaş'ta var. En büyük sorun Beşiktaş'ta futbolculuğu bırakmış kişiler ve medyanın daralması. Futbolu bırakan altyapıda iş istiyor. İşe alınmadıkları zaman gidiyorlar internet sitesinden sallıyorlar. Burası Darülaceze kulübü değil."



"Tüzükte değiştirmek istediğim dört madde var. Biri raporların geç gelmesi, ikincisi divan aidatı, üçüncüsü genel af getirelim istiyorum. Sicil affı olsun. Dördüncüsü de yönetim kurulu sayısının aşağı çekilmesi."



"Kulüpler artık öyle büyüdü ki. Büyümeyle beraber profesyonelleşmemiz lazım. Futbolculara görev veriyorsunuz, futbol harici görev alanlar mutlu olmuyor. Yönetim kurulu içinde kavgalar, çatışmalar oluyor. Bunlar beni yoruyor. Profesyonelleştirdiğimiz bütün departmanlarda başarı elde ediyoruz. Bir yöneticiyle üç gün bir yere gideyim herkes ona düşman oluyor. Yönetim kurulu sayısını aşağı çekmek istiyorum. Takdir genel kurulundur."



"2019'da da aday olup son dönemimde çok radikal şeylere gideceğim. Bana kalırsa artık Beşiktaş başkanının da maaş alması lazım. Benden sonraki rahat etsin. 3-5 tane radikal kararım var."



Öte yandan Fikret Orman, yarın bir yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını ve yakın zamanda gerçekleştirilecekleri olağanüstü seçimli genel kurul tarihini belirleyeceklerini ifade etti.