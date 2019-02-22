Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak.



Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.



Ligde 19 maçta 18 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alan VakıfBank, 19 galibiyet alarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek.



Sezonun ilk yarısındaki maçı Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazanmıştı.