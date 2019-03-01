Burhan Felek Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.Kaynak: AA
Ligde geride kalan 20 haftada 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 10'unu da kaybeden Fenerbahçe ise 6. basamakta bulunuyor.
Galatasaray, ilk yarıda oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.
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