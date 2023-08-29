"Filenin Efeleri" İsrail'de parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçını yarın Fransa ile oynayacak.İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

"Filenin Efeleri" İsrail'de parkeye çıkıyor
"Filenin Efeleri" İsrail'de parkeye çıkıyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak
- Filenin Efeleri, D Grubu'nda ev sahibi İsrail, Fransa, Portekiz, Romanya ve Yunanistan ile mücadele edecek.Organizasyonda şampiyon, Roma'da belli olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçını yarın Fransa ile oynayacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

1 Eylül Cuma:

16.00 Romanya-Türkiye

2 Eylül Cumartesi:

17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail 

"Filenin Efeleri" İsrail'de parkeye çıkıyor - Resim : 1


KADRO

 Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç

Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar


4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

 Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacakSpor


GRUPLAR

 Şampiyonada gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda

D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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