Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı! Belçikayı da devirdiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı yine göğsümüzü kabarttı. Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Belçika'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı.

Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı! Belçikayı da devirdiler
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunun 7. maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu maçı da kazanarak grubu namağlup lider tamamladı.

Türkiye, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 6. maçında lider Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantilemişti.

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