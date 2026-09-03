Filenin Sultanları Almanya’yı devirdi! Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Filenin Sultanları Almanya’yı devirdi! Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Yayınlanma:

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan CEV 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Almanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk seti, Filenin Sultanları'nın 25-18'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci sette ise daha etkili bir grafik çizen Almanya, seti 25-22 önde bitirerek maçta durumu 1-1'e getirdi.

AY-YILDIZLILAR KONTROLÜ YENİDEN ELE ALDI

Üçüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan Ay-yıldızlılar, seti 25-21 önde tamamlayarak durumu 2-1'e getirdi ve maçta bir kez daha öne geçti. Dördüncü sette de Almanya'ya 25-22'lik skorla üstünlük kuran Filenin Sultanları, maçın skorunu 3-1 yaptı. Karşılaşmadan galip ayrılan Türkiye, böylece yarı finale yükselen taraf oldu.

FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Yarı finale adını yazdıran Filenin Sultanları, bu turda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan, kendi çeyrek final mücadelesinde Yunanistan'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırmıştı.

Türkiye ile Sırbistan'ın final için mücadele edeceği karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Son dakika… Ankara’da deprem oldu!Son dakika… Ankara’da deprem oldu!Yurt
Bakan Ersoy Adıyaman'da: Kommagene'nin kadim kenti Perre'de çalışmalar sürüyorBakan Ersoy Adıyaman'da: Kommagene'nin kadim kenti Perre'de çalışmalar sürüyorGündem
voleybol
Günün Manşetleri
Kommagene'nin kadim kenti Perre'de çalışmalar sürüyor
Silivri'deki gemi kazasının bilirkişi ön raporu açıklandı
Ahmet Davutoğlu'na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması!
Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifadeler ortaya çıktı!
Bakan Gürlek Ankara'da konuştu
Binlerce yıllık tarih ziyaretçilerle buluştu
51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı
"Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine devam edecektir"
Eylül 2026 kira zam tavanı belli oldu
İBB'ye sabah saatlerinde yeni operasyon!
Çok Okunanlar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
8 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 8 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
BİM'den eylül ayına damga vuracak indirim! BİM'den eylül ayına damga vuracak indirim!
Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü!
İstanbul 4 Eylül kesintisi programı İstanbul 4 Eylül kesintisi programı