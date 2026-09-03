Filenin Sultanları Almanya’yı devirdi! Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan CEV 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Almanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk seti, Filenin Sultanları'nın 25-18'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci sette ise daha etkili bir grafik çizen Almanya, seti 25-22 önde bitirerek maçta durumu 1-1'e getirdi.

AY-YILDIZLILAR KONTROLÜ YENİDEN ELE ALDI

Üçüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan Ay-yıldızlılar, seti 25-21 önde tamamlayarak durumu 2-1'e getirdi ve maçta bir kez daha öne geçti. Dördüncü sette de Almanya'ya 25-22'lik skorla üstünlük kuran Filenin Sultanları, maçın skorunu 3-1 yaptı. Karşılaşmadan galip ayrılan Türkiye, böylece yarı finale yükselen taraf oldu.

FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Yarı finale adını yazdıran Filenin Sultanları, bu turda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan, kendi çeyrek final mücadelesinde Yunanistan'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırmıştı.

Türkiye ile Sırbistan'ın final için mücadele edeceği karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.