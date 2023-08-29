"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.İşte karşolaşmaya dair detaylar...

"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak
"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak - Resim : 1


Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

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Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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