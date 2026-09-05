Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Sırbistan'ı 3-0'la sahadan sildik

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan tarihi mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, parkeden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.

SİNAN ERDEM'DE SET VERMEDEN ZAFERE ULAŞTIK

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu dev yarı finalde millilerimiz rakibine nefes aldırmadı.

İlk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-20 kazanan Filenin Sultanları, maçı set vermeden 3-0 tamamlayarak muhteşem bir gövde gösterisi yaptı.

Hücumda ve bloklarda hatasız bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, salondaki binlerce taraftara ve ekran başındaki milyonlara büyük bir coşku yaşattı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNE YÜRÜYORUZ

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Türkiye, Sırbistan engelini rahat aşarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.

2023 yılındaki unutulmaz finalde Sırbistan'ı 3-2 devirerek kupayı müzesine götüren ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine bu kez set dahi vermedi.

FİNAL MAÇI 6 EYLÜL PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları, 6 Eylül Pazar günü şampiyonluk maçında ter dökecek.

Türkiye'nin finaldeki rakibi, Polonya ile İtalya arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin ardından kesinleşecek.