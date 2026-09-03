Filenin Sultanları bu akşam sahaya çıkıyor! Türkiye-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftar desteğini arkasına alacak olan Filenin Sultanları, rakibini eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Kritik mücadele saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

MAÇIN HAKEMLERİ VE DETAYLARI AÇIKLANDI

Tarih: 3 Eylül 2026 Perşembe

Saat: 19.00 (TSİ)

Salon: İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu

Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı / Şifresiz)

Başhakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan) ve Bartlomiej Adamczyk (Polonya)

GRUPTAKİ MAÇI MİLLİLER KAZANMIŞTI: YARI FİNALDEKİ RAKİP BEKLİYOR

A Grubu'nu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Aynı grupta yer aldığımız ve millilerimizin grup etabında 3-1 mağlup ettiği Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 devirerek çeyrek final biletini kaptı.

Filenin Sultanları'nın bu akşam Almanya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finaldeki rakibi, diğer çeyrek final eşleşmesi olan Sırbistan - Yunanistan mücadelesinin galibi olacak.