Filenin Sultanları bu akşam sahaya çıkıyor! Türkiye-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk parolasıyla ilerleyen A Millî Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final turunda bu akşam Almanya ile kozlarını paylaşıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Filenin Sultanları bu akşam sahaya çıkıyor! Türkiye-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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 Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftar desteğini arkasına alacak olan Filenin Sultanları, rakibini eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Kritik mücadele saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

MAÇIN HAKEMLERİ VE DETAYLARI AÇIKLANDI

Tarih: 3 Eylül 2026 Perşembe
Saat: 19.00 (TSİ)
Salon: İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu
Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı / Şifresiz)
Başhakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan) ve Bartlomiej Adamczyk (Polonya)

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A Grubu'nu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Aynı grupta yer aldığımız ve millilerimizin grup etabında 3-1 mağlup ettiği Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 devirerek çeyrek final biletini kaptı.

Filenin Sultanları'nın bu akşam Almanya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finaldeki rakibi, diğer çeyrek final eşleşmesi olan Sırbistan - Yunanistan mücadelesinin galibi olacak.

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